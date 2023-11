FERMO Un addio che in realtà non è un addio, quello di Andrea Tubaldi. E un ritorno a furor di popolo: da ieri sera Massimo Andreatini è di nuovo il direttore sportivo della Fermana che, guarda caso, in una situazione tecnica quasi irreparabile, è dovuta tornare sui suoi passi con la coda tra le gambe. Il romagnolo di nuovo al fianco di Stefano Protti dopo il clamoroso doppio esonero estivo, mentre il dimissionario Tubaldi (saluto soltanto di facciata) ha lasciato il ruolo di direttore generale ad Andrea Galassi, paradossalmente promosso dopo aver toppato da ds. Sono le strane dinamiche di una Fermana ultimissima in classifica.

Lunedì febbrile

Ma andiamo con ordine. Ieri mattina, dopo la roboante sconfitta di domenica sera con il Sestri Levante, il direttore generale della Fermana Andrea Tubaldi ha deciso che era giunta l’ora di gettare la spugna rimanendo però al comando. Avete letto bene: si tratta di saluto fasullo. Perché l’assicuratore recanatese rimane al suo posto nel Cda gialloblù e, guarda caso, è proprio negli uffici delle Generali a Civitanova che nel pomeriggio si è tenuta una riunione importante. Il club canarino ha riconvocato Massimo Andreatini, colui che era stato esonerato a fine luglio. Stesso copione prottiano con un mese di ritardo. L’ex direttore sportivo, richiamato per un colloquio, è stato “provinato” dal dimissionario Tubaldi. Qualcosa cozza. Presente anche Gianfilippo Simoni, il figlio del presidente Umberto. Per calmierare una piazza affranta per i risultati sportivi indecorosi – ultimo posto a -4 dai playout – e sul punto di insorgere per il modo dilettantistico in cui è stata trattata la materia negli ultimi mesi, la società ha deciso di calare l’ultimo asso a disposizione. «Pronto, Andreatini? Dopo Protti devi tornare anche tu». Vige il contratto in vigore fino al giugno prossimo.

La promozione

Un ostacolo sembrava insormontabile. La carica dell’altro direttore sportivo che l’aveva sostituito, ossia quell’Andrea Galassi, altro romagnolo, che non si è mosso dal suo posto. I-na-mo-vi-bi-le. «Lavorerete insieme», il diktat della società. Un comando a dir poco utopistico e che infatti è stato raggirato. Chi avrebbe parlato in spogliatoio? Chi avrebbe gestito le vicende di mercato? Se c’è una minima speranza di mantenere la categoria o di rimanere vivi sino ad aprile, quella passa soltanto dalla sessione invernale. Galassi – sia chiaro, non è solo colpa sua – ha zavorrato la squadra di calciatori che sta cercando invano di accompagnare alla porta. Mancano i soldi per risolvere i legami economici. Serve cedere per creare spazio salariale, perché l’indice di liquidità non prevede innesti. Tornano in auge i termini tecnici che avevano caratterizzato tutta l’estate. Nonostante il pastrocchio di una rosa assemblata in modo pessimo, Galassi è rimasto incollato alla sedia. Ma anzi dalla panchina passa alla poltrona. Sarà lui il nuovo direttore generale della Fermana, con Andreatini a impugnare lo scettro di ds. Senza interferenze da parte di altre persone: sarà vero? Il tutto col benestare di Massimiliano Tintinelli, membro del Cda e fermano doc: l’advisor ha coordinato il tutto dal Qatar dove sta soggiornando per lavoro.

Il comunicato

Il comunicato della Fermana è arrivato alle ore 18 circa. «Andrea Galassi in questi mesi difficili ha dimostrato di essere uomo di società, serio e competente sia dal punto di vista sportivo che organizzativo – si è letto -. Collaborerà in maniera continuativa con la segretaria generale Marusia Giannini, in costante rapporto con il Consiglio di Amministrazione e sarà il nuovo dg con delega al settore gialloblù. Andreatini sarà il ds: Massimo è stato protagonista a Fermo a lungo negli ultimi anni ed ha avuto un ruolo centrale anche nella stagione scorsa. Un profilo che conosce al meglio le dinamiche dell’ambiente canarino ma soprattutto il campionato di Lega Pro». Un salto indietro di quattro mesi. Quattro mesi buttati. L’esordio di Andreatini domenica in casa alle ore 14 con l’Arezzo.