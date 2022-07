La Lega rimanda l'ok per il ripescaggio della Fermana in attesa dei ricorsi

ANCONA - La Lega Pro ha rimandato la compilazione dei gironi del prossimo campionato di Serie C, inizialmente annunciata per oggi. Contestualmente sarebbe stato ufficiualizzato anche il ripescaggio tra i professionisti della Fermana e della Torres, su cui continuano a non sussistere dubbi particolari. La decisione è stata presa per consentire la presa in esame dell'ennesimo reclamo proposto dalla squadre escluse, il Teramo e il Campobasso, che però ha pochissime possibilità di essere accolto.

Vis, Ancona e Recanatese sono già in C

Le squadre marchigiane già certe di partecipare alla prossima serie C sono quindi per ora la Vis Pesaro, l'Ancona e la Recanatese, ma anche la Fermana dovrebbe quanto prioma agiungersi alla pattuglia regionale. Tutte e quattro le formazioni marchigiane, salvo sorprese, verranno incluse nel Girone B. L'annuncio della composizione dei gironi dovrebbe avvenire entro i primissimi giorni di agosto, anche per consentire a Fermana e Torres di agire con decisione sul mercato.