La Fermana si rinforza per risalire in fretta: il nuovo difensore arriva dal Brescia

FERMO - Rinforzo in difesa per lache ha ufficializzato l'arrivo di Nicola Lancini, classe 1994, reduce da una stagione alla Virtus Verona. Lancini nasce calcisticamente nelle giovanili delprima di esordire in prima squadra in C1 con la maglia del Venezia nella stagione 2013-2014. Poi 28 presenze nella Carrarese 2014-2015 ma anche 8 gettoni con il Brescia in B prima delle recenti esperienze con Fidelis Andria e lo scorso anno alla Virtus Verona. E’ fin da subito a disposizione di mister Mauro Antonioli e ha firmato un contratto che lo lega alla Fermana fino a giugno 2020.