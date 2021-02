La Fermana resta senza botti finali: sfuma Costantino, gli unici ritocchi sono Cais e Kasa

FERMO I fuochi d’artificio magari a Ferragosto. Nessun botto per la Fermana sul gong. Tutti ad attendere le ore 20, ma alle 16 era già tutto impiattato. I canarini dovevano fare due innesti mirati, ne ha concluso uno e mezzo ed ha addirittura lasciato libera una casella delle 24 in rosa. No, il miracolo Costantino non si è concretizzato: Rocco, in uscita dal Modena, è andato alla Pro Vercelli. In canna anche Germinale: troppo alta l’offerta della Vis Pesaro che era in vantaggio già dal giorno prima.

Ai canarini serviva una prima punta che “spaventasse” Cognigni e un esterno da 4-4-2. E’ arrivato però solo l’attaccante centrale atipico di 180 centimetri: si tratta di Davide Cais, classe ’94 proveniente dalla Carrarese con cui aveva giocato solo una partita da titolare in stagione tra l’altro da spalla al totem Infantino. Siamo sicuri che sia strutturato per il gioco di Cornacchini? Lo valuterà il campo. L’ex Arzignano, Reggiana e Gubbio, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta con i vari Gagliardini e Caldara, in C ha segnato 23 gol in 210 partite. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per la prossima. Alle 15.30 l’ufficialità. Poi stop e tanti saluti e grazie. In mattinata, invece, era stata conclusa l’operazione Redi Kasa, centrocampista del 2001 di qualità giunto in prestito dalla Primavera del Parma, che non ha mai collezionato presenze nei pro. L’italo-albanese, mezzala o trequartista, può fare tutti i ruoli della mediana ma dà il meglio nella metà campo avversaria. Difficile ipotizzarlo a tutta fascia nel 4-4-2, parte del campo dove la Fermana è sprovvista.

