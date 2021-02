La Fermana a pranzo, poi Matelica-Vis all'ora del tè e Samb-Fano a cena: domenica con due derby

ANCONA La Fermana a Padova all’ora di pranzo in diretta su Sky, poi il derby Matelica-Vis Pesaro all’ora del tè e quindi l’altro derby Samb-Fano all’ora di cena e sempre in diretta su Sky. Domenica di gol per il girone B di Serie C con tutte le marchigiane in campo per la 4ª giornata di ritorno: l’unica partita rinviata a data da destinarsi è FeralpiSalò-Cesena per l’ennesimo focolaio legato al Covid emerso tra i romagnoli con diversi giocatori contagiati. La Fermana, di scena alle 12.30 all’Euganeo, cerca un’altra impresa ma deve fare i conti con le assenze di Manetta, Boateng e Demirovic, oltre che al dubbio legato alle condizioni di Urbinati. Tutta da seguire Matelica-Vis Pesaro, prevista alle 17.30 allo stadio Helvia Recina di Macerata: la squadra di Colavitto vuole tornare a correre dopo due sconfitte di fila, quella di Di Donato vuole confermarsi dopo una vittoria e un pareggio. Affascinante anche l’altro derby Samb-Fano, previsto alle 20.30 allo stadio Riviera delle Palme: i rossoblù di Zironelli cercano il riscatto dopo la sconfitta di Fermo, i granata di Destro sono invece ancora imbattuti nel 2021 con due vittorie e tre pareggi in cinque partite.

SERIE C girone B 23ª giornata

Padova-Fermana ore 12.30 Sky

Gubbio-Sudtirol ore 15

Ravenna-Modena ore 15

Triestina-Legnago Salus ore 15 Sky

Carpi-Imolese ore 17.30

FeralpiSalò-Cesena rinviata

Matelica-Vis Pesaro ore 17.30

Perugia-Mantova ore 17.30 Sky

Virtus Verona-Arezzo ore 17.30

Samb-Fano ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Sudtirol 44

Padova 41

Perugia 40

Modena 40

Samb 36

Virtus Verona 35

FeralpiSalò 35

Cesena 35

Triestina 33

Mantova 32

Matelica 31

Carpi 27

Fermana 26

Gubbio 26

Legnago Salus 22

Vis Pesaro 22

Fano 20

Imolese 19

Ravenna 16

Arezzo 10

