FERMO - La Fermana è in buone mani e in buoni piedi, quelli del portiere cesenate classe ’86 Michele Nardi. È lui il nuovo numero uno dei gialloblù. Reduce da due anni da titolare al Cesena, squadra per cui fa il tifo, con cui è arrivato sempre in alto in classifica disputando i playoff, Nardi è un autentico colpo di mercato per il club di viale Trento.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE C La Fermana è ufficialmente in vendita

Una mossa quasi sorprendente analizzando la carriera del validissimo portiere. Una vita a Santarcangelo, poi Parma, Siena, Sudtirol, Chievo Verona e Cesena, per ben 4 presenze in Serie B e più di 300 in C. Mancino potente, coi piedi qualche licenza da batticuore – lo sanno bene i tifosi del Cavalluccio - reattivo tra i pali, magari non altissimo, Nardi arriva da svincolato ed ha firmato un contratto annuale. È giunto in sede ieri mattina ed ha messo l’autografo al contratto, superando la concorrenza di altri estremi difensori che fino allo scorsa notte erano nei pensieri della Fermana. Ne avevamo dato conto nell’edizione di ieri: nella sfilza di nomi, oltre a Nardi – che sembrava irraggiungibile -, c’erano anche l’ex Juve e Catanzaro Nocchi, il reggiano Venturi – che proprio domenica si è rotto il crociato, in bocca al lupo - e i più giovani Giusti (Montevarchi) e Pozzi (ex Pistoiese). I buoni uffici del direttore sportivo gialloblu Massimo Andreatini, tifoso del Cesena e romagnolo come Nardi, mai dimenticarlo, ha fatto il resto rendendo concreto ciò che non lo era. Come detto, nella notte tra martedì e mercoledì l’affondo decisivo, con Nardi che ci ha dormito su e poi è partito alla volta di Fermo. Ottima operazione con un portiere che lo scorso anno ha totalizzato 40 presenze con la squadre arrivata terza nel girone B. A proposito di romagnoli, sarà stato contento pure mister Stefano Protti che lentamente vede formarsi la sua squadra. Le difficoltà di certo non diminuiranno ma con Nardi alle spalle il respiro è meno affannoso.



Gli arrivi dalla Pro



Ufficializzati anche tutti i nuovi arrivati dalla Pro Vercelli, alcuni dei quali si stavano già allenando da martedì. Su tutti spicca Giulio Parodi, stopper classe 1997, nato nel settore giovanile del Bari prima di passare alla Juventus nel 2013. Se sta bene, è un top per la categoria, a Fermo dovrà riprendersi la carriera. A testimonianza del fatto che le sue condizioni sono ok, la Pro l’ha lasciato solo in prestito, così come l’altro difensore Alessandro Carosso (2002), biondo mancino che al limite può adattarsi anche da terzino, lui che comunque è un centrale. Definitivi, invece, gli innesti dei 2002 Federico Romeo – centrocampista – e Matteo Maggio – attaccante esterno -. Contestualmente la novità, che non è una novità, riguarda il 2003 Filippo Lorenzoni: il jolly di Grottazzolina che si stava allenando con la Fermana di Protti sin da principio rimarrà al Recchioni in prestito, dopo esser cresciuto nel vivaio gialloblu e esser stato ceduto un anno fa proprio ai piemontesi (poi prestato in Serie D alla Samb). Adesso è caccia alla prima punta. Tutto sul vissino Nicolò Gucci, mentre la pista Cristian Bunino – Pro Vercelli – si potrebbe aprire a poche ore dalla fine del mercato. Manca una settimana al gong dell’1 settembre. Tra dieci giorni, invece, il via al campionato. Oggi il Consiglio di Stato deciderà in merito ai ricorsi di Campobasso e Teramo, ma in ogni caso il 4 settembre si partirà. Per questo la Fermana ha bisogno di oliarsi ancora e sabato pomeriggio scenderà di nuovo in campo a Senigallia contro la Vigor (Serie D) alle ore 15.30



Una scorpacciata di gol



In un altro test, ieri al Recchioni è arrivato il Porto Sant’Elpidio (Eccellenza). E’ finita 7-0 per i gialloblù, che hanno prwsso confidenza con il gol grazie alle reti di Tulissi (tre), Onesti (due), Grassi e Scorza. Questa la formazione scesa in campo. FERMANA (4-3-3) Ajradinoski; Diouane, Spedalieri, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza, Giandonato, Graziano; Tulissi, Grassi, Gkertsos (A disp: Nardi, Manardi, Eleuteri, Parodi, Carosso, Pinzi, Onesti, Romeo, Lorenzoni, Nardella, Cardinali, De Pascalis, Maggio, Kellian).