Fermana-Pistoiese è una rivincita per Riolfo, la Vis a Modena per tentare l'impresa

ANCONA Cinque partite per completare la 14ª giornata del girone B di Serie C. Dopo il pareggio per 1-1 dell’Ancona Matelica nell’anticipo a Carrara, tocca alle altre due marchigiane scendere in campo, entrambe a partire dalle 14.30: la Fermana riceve la Pistoiese al Recchioni per un altro potenziale scontro diretto per la salvezza, mentre la Vis Pesaro va a caccia di un colpo grosso al Braglia di Modena. Nel primo caso tutta la ribalta se la prende mister Giancarlo Riolfo, ex tecnico degli arancioni esonerato in Toscana lo scorso marzo: il mister ligure della Fermana avrà l’occasione per una rivincita. Nel secondo, invece, un avversario peggiore del Modena di Tesser - tra l’altro in trasferta - non poteva esserci, trattandosi di una big del girone, reduce tra l’altro da cinque vittorie a fila. Comunque sia la squadra di Banchini sarà pronta a giocarsela fino in fondo.

SERIE C girone B 14ª giornata

Siena-Olbia 3-2 (49’ Disanto, 51’ Caccavallo, 56’ Brignani, 68’ Udoh, 90’ Karlsson)

Viterbese-Pontedera 2-3 (9’ Magnaghi, 15’ Magnaghi, 26’ Volpe, 40’ Murilo, 96’ Espeche)

Carrarese-Ancona Matelica 1-1 (62’ Battistella, 82’ su rigore Sereni)

Gubbio-Lucchese 0-0

Pescara-Teramo 1-1 (41’ Ferrari, 86’ Bernardotto)

Fermana-Pistoiese ore 14.30

Modena-Vis Pesaro ore 14.30

Reggiana-Cesena ore 14.30

Entella-Grosseto ore 17.30

Montevarchi-Imolese ore 17.30

CLASSIFICA

Reggiana 31

Cesena 28

Modena 27

Siena 23

Pescara 21

Ancona Matelica 21

Gubbio 19

Entella 19

Imolese 19

Vis Pesaro 18

Lucchese 18

Pontedera 18

Olbia 16

Carrarese 16

Teramo 15

Pistoiese 13

Montevarchi 13

Fermana 12

Grosseto 10

Viterbese 7

PROSSIMO TURNO 15ª giornata

AnconaMatelica-Modena sabato 20 ore 14.30 Sky

Teramo-Olbia ore 14.30

Vis Pesaro-Carrarese domenica 21 ore 14.30

Viterbese-Gubbio ore 14.30

Cesena-Fermana ore 17.30

Grosseto-Montevarchi ore 17.30

Imolese-Reggiana ore 17.30 Sky

Lucchese-Siena ore 17.30

Pistoiese-Entella ore 17.30

Pontedera-Pescara ore 17.30

