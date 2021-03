La Fermana blocca anche il Perugia ed è a un passo dalla salvezza

FERMO - E' terminato 1-1 il recupero del campionato di Serie C che ha visto di fronte la Fermana e il Perugia. I gialloblù di mister Cornacchini hanno rallenatoro il passo dell'ambiziosa squadra umbra, che aveva ancora qualche residua speranza di agganciare il primo posto, in caso di vittoria al Recchioni. La Fermana dal canto suo è arrivata a quota 40 punti in classifica, ormai virtualmente salva, anche se non matematicamente.

Il Perugia era passato in vantaggio per primo con Elia, verso la fine del primo tempo, ma all'11' della ripresa Boateng, di testa in tuffo, ha pareggiato il conto per la squadra gialloblù

