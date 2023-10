Fermana, esonerato mister Bruniera. La «scommessa» non ha funzionato

FERMO - La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Andrea Bruniera. Al tecnico vanno i ringraziamenti da parte della società per l'impegno profuso per la causa gialloblù e per la professionalità sempre mostrata durante la sua gestione. Nel corso delle prossime ore - avvisa la società - sarà reso noto il nome del nuovo tecnico.

L'ultima sconfitta

La Fermana è attualmente penultima in classifica con 5 punti. Fatale per Bruniera la sconfitta interna per 2-0 contro il Perugia nell'ultima di campionato. L’allenatore nel post gara interno contro il Perugia aveva ribadito come non si fosse pentito di aver accettato in estate «la scommessa d’allenare la Fermana». Il ds canarino aveva allontanato parzialmente strane idee sul futuro del tecnico. «Il mister rischia? Non farei discorsi del genere – aveva detto Galassi -. Dobbiamo reagire e riordinare la squadra». La reazione, per il momento, è stato l'esonero di Bruniera