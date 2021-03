Prima Fermana-Cesena e Vis-Feralpi, poi anche Sudtirol-Fano: giornata di scontri con le grandi

ANCONA Confronti con le grandi del campionato per le marchigiane di Serie, impegnate nel turno infrasettimanale della 28ª giornata del girone B. Dopo il pareggio per 1-1 conquistato dalla Samb nell’anticipo di martedì al Renato Curi di Perugia, a partire dalle 15 la Fermana prova a fare la voce grossa al Recchioni contro il Cesena, mentre la Vis Pesaro tenta una scalata al Benelli contro la FeralpiSalò. Alle 17.30 il Fano sarà in campo al Druso di Bolzano per affrontare il Sudtirol, secondo in classifica, mentre il Matelica è impegnato a Ravenna in un match importante in chiave salvezza.

SERIE C girone B 28ª giornata 9ª ritorno

Perugia-Samb 1-1

Arezzo-Mantova ore 15

Fermana-Cesena ore 15

Legnago Salus-Carpi ore 15

Vis Pesaro-FeralpiSalò ore 15

Modena-Imolese ore 17.30

Ravenna-Matelica ore 17.30

Sudtirol-Fano ore 17.30

Triestina-Gubbio ore 17.30

Virtus Verona-Padova ore 20.30

CLASSIFICA

Padova 55

Perugia 53

Sudtirol 52

Modena 50

Triestina 44

FeralpiSalò 42

Cesena 42

Virtus Verona 41

Samb 39

Mantova 37

Matelica 36

Fermana 31

Gubbio 31

Carpi 30

Imolese 25

Fano 25

Vis Pesaro 24

Legnago Salus 22

Ravenna 20

Arezzo 16

PROSSIMO TURNO

-Serie C 29ª giornata 10ª ritorno domenica 7 e 8 marzo

Imolese-Triestina domenica 7 ore 12.30

Samb-Arezzo ore 12.30

Fano-Fermana ore 15

Matelica-Legnago Salus ore 15

Cesena-Vis Pesaro ore 16

FeralpiSalò-Virtus Verona ore 17.30

Gubbio-Ravenna ore 17.30

Padova-Perugia ore 17.30

Carpi-Modena ore 20.30

Mantova-Sudtirol lunedì 8 ore 21

