CARRARA La Carrarese ha la meglio sulla Fermana in un esordio comodo e ottiene i primi tre punti del campionato senza soffrire. Realizzato un tris ai marchigiani che dovranno crescere al più presto dimenticando le scorie di un debutto traumatico. Il mister della Carrarese Dal Canto rinuncia inizialmente a capitan Della Latta acciaccato schierando Palmieri interno sinistro nel 3-5-2 con Simeri accanto a Capello in avanti. Bruniera della Fermana opta per un metodo speculare lanciando subito da titolare il neo-arrivato Calderoni – ex Cesena – e il 2005 Pistolesi sull’out di sinistra. Ben cinque gli under dall’inizio.



L’avvio



Ritmi blandi in avvio, dopo una punizione di Giandonato che incoccia sulla barriera è Simeri che scappa in profondità e prende il palo a gioco fermo: c’era offside. L’allungo della punta è un fattore, il meccanismo si ripete al 19’ ma stavolta la conclusione da favorevole posizione (regolare) è completamente sballata col destro strozzato. Che rischio per gli ospiti. La terza conclusione di Simeri è datata 25’, sinistro al volo su cross di Cicconi ma palla alta. La Carrarese si prende l’interezza del campo e la Fermana si abbassa. Dopo 2’ è Palmieri che ci prova con una sventola, Borghetto deve concedere il corner. I gialloblu rispondono con Dennis Curatolo – ex Primavera dell’Inter - che scarica sull’esterno della rete un tocco illuminante di Misuraca: un modo per dire ci siamo anche noi. E quando su calcio franco di Giandonato la palla finisce sulla testa di Santi solo sul secondo palo tremano pure i marmiferi. Impressioni illusorie, perché al 40’ il risultato si sblocca a favore dei locali. Palmieri è magistrale nell’uno-due con Cicconi – fuori tempo Gianelli e Scorza - penetrazione in area e cioccolatino da scartare per Capello in anticipo su Padella. Piattata col sinistro in rete, bel modo di ricominciare dopo le 14 bellezze del campionato scorso.



La ripresa



Si va al riposo così ma la Fermana non rientrerà più. Dopo qualche secondo della ripresa, la Carrarese sfonda ancora sulla sua sinistra, Cicconi crossa forte in mezzo e Calderoni se la butta dentro da solo svirgolando il pallone. Il 2-0 potrebbe diventare subito più ampio se Simeri non sbagliasse un attimo dopo la rovesciata volante. I canarini spariscono dal campo, prendono il terzo gol da corner – testa di Palmieri – ed evidenziano smagliature tattiche incredibili mollando definitivamente concedendo tantissimo e non creando mai.

CARRARESE-FERMANA 3-0



CARRARESE (3-5-2) Bleve 6; Coppolaro 5.5, Illanes 6, Imperiale 6; Grassini 6 (22’st Zanon sv), Belloni 6 (31’st Zuelli sv), Schiavi 7 (22’st Della Latta sv), Palmieri 7, Cicconi 7; Simeri 6.5 (37’st Morosini sv), Capello 7 (22’st Panico 6)(A disp: Mazzini, Tampucci, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa) All: Dal Canto 7

FERMANA (3-5-2) Borghetto 6; Santi 5.5, Padella 5, Calderoni 5; Gianelli 5 (22’st Eleuteri sv), Scorza 5, Giandonato 5 (35’st Fontana sv), Misuraca 6, Pistolesi 6; Pinzi 6 (35’st Tilli sv), Curatolo 6 (43’st Grassi sv). (A disp: Mancini, Fort, Vessella, Biral, Esposito, Benkhalqui) All: Bruniera 5



ARBITRO Maria Marotta di Sapri 6

RETI 40’pt Capello, 1’st autorete Calderoni, 17’st Palmieri

NOTE espulso Coppolaro al 41’st per doppio giallo; ammoniti Schiavi, Coppolaro, Curatolo, Panico; angoli 6-1; recupero 1’+4’; spettatori 1.500 circa