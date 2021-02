La Fermana a Carpi all'ora di pranzo: 0-0. Poi Fano-Ravenna per chiudere il turno

ANCONA - Si completa con Carpi-Fermana e Fano-Ravenna l’ottava giornata del girone di ritorno del girone B di Serie C in chiave marchigiana. Dopo il tonfo della Samb, battuta 0-4 dal Sudtirol a Riviera, il ritorno alla vittoria del Matelica e il pareggio per 1-1 della Vis Pesaro a Gubbio, l’attenzione è tutta incentrata sulla Fermana, di scena all’ora di pranzo al Cabassi di Carpi, dove proverà ad allungare il momento positivo per allontanarsi dalla zona playout. La partita è visibile in diretta anche su Sky. Match spareggio per il Fano, che affronta il Ravenna al Mancini a partire dalle 15.

SERIE C girone B 27ª giornata

Gubbio-Vis Pesaro 1-1 (59’ Ferrini, 76’ Pannitteri)

Imolese-Mantova 1-5 (7’ Guccione, 22’ Zanandrea, 25’ Di Molfetta, 47’ Cheddira, 81’ Aurelio, 90’ Zigoni)

Matelica-Virtus Verona 1-0 (25’ Leonetti)

Samb-Sudtirol 0-4 (40’ Fischnaller, 45’ Fischnaller, 48’ Casiraghi, 55’ Fischnaller)

FeralpiSalò-Legnago Salus 1-0 (40’ Scarsella)

Perugia-Modena 3-0 (14’ Elia, 44’ Favalli, 65’ Murano)

Carpi-Fermana 0-0

Fano-Ravenna ore 15

Triestina-Arezzo ore 15 Sky

Padova-Cesena ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 54

Perugia 52

Sudtirol 52

Modena 50

Triestina 43

FeralpiSalò 42

Virtus Verona 41

Cesena 41

Samb 38

Mantova 37

Matelica 36

Gubbio 31

Fermana 30

Carpi 29

Imolese 25

Fano 24

Vis Pesaro 24

Legnago Salus 22

Ravenna 19

Arezzo 15

PROSSIMO TURNO (2 e 3 marzo) 28ª giornata 9ª ritorno

Perugia-Samb martedì 2 ore 17.30

Arezzo-Mantova mercoledì ore 15

Fermana-Cesena ore 15

Legnago Salus-Carpi ore 15

Vis Pesaro-FeralpiSalò ore 15

Modena-Imolese ore 17.30

Ravenna-Matelica ore 17.30

Sudtirol-Fano ore 17.30

Triestina-Gubbio ore 17.30

Virtus Verona-Padova ore 20.30

