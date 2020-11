Fermana-Carpi e Sudtirol-Samb, la domenica parte con due big-match

ANCONA - Ancora esami per le marchigiani e tanta attesa per la prima di Zironelli sulla panchina della Samb dopo l'esonero di Montero. Impegno casalingo per la Fermana (con il Carpi), mentre la Samb farà visita al Sudtirol, in trasferta anche il Matelica che se la vedrà con la Virtus Verona poi il Fano chiamato al riscatto a Ravenna mentre la Vis al "Benelli" sfiderà il Gubbio. Nell'anticipo di ieri 2-2 tra Arezzo e Triestina.

COSI' OGGI

ore 15

Fermana-Carpi

Mantova-Imolese

Modena-Perugia

Südtirol-Sambenedettese

Virtus Verona-Matelica

ore 17,30

Legnago Salus-FeralpiSalò

Ravenna-AJ Fano

Vis Pesaro-Gubbio

ore 21

Cesena-Padova



Classifica:

Padova, Sudtirol, Triestina 14, Modena, Feralpi Salò Carpi, Perugia 13, Mantiva 12, Samb, Imolese, Matelica 11, Cesena, Legnago Salus 10, Virtus Verona 8, Fermana 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Gubbio, Fano, Arezzo 3.

Triestina e Arezzo una partita in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA