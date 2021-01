Fermana subito sotto 0-1 con il Sudtirol: Vinetot al 9'. Anche la Samb in svantaggio 1-0 a Gubbio

ANCONA La Fermana sfida la capolista Sudtirol al Recchioni, mentre la Samb è di scena a Gubbio, poi alle 17.30 la Vis Pesaro proverà a risollevarsi al Benelli contro il forte Modena, secondo in classifica. Tre marchigiane in campo nei sei anticipi della seconda giornata di ritorno del girone B di Serie C: si gioca regolarmente anche Triestina-Cesena, che era in bilico per i contagi tra i romagnoli. Una giornata più che mai in versione spezzatino con Perugia-Arezzo che si gioca domenica alle ore 12.30 con la diretta su Sky, mentre lunedì sera ci sarà Carpi-Mantova con la in diretta su Rai Sport.

SERIE C girone B 21ª giornata

Fermana-Sudtirol 0-1 (9’ Vinetot)

Gubbio-Samb 1-0 (18’ Pasquato)

Triestina-Cesena 1-0 (31’ su rigore Gomez)

Virtus Verona-Imolese 2-1 (23’ Pittarello, 34’ su rigore Polidori, 36’)

Ravenna-Legnago Salus ore 17

Vis Pesaro-Modena ore 17.30 Sky

Perugia-Arezzo domenica 31 ore 12.30 Sky

FeralpiSalò-Matelica ore 15 Sky

Padova-Fano ore 17.30 Sky

Carpi-Mantova lunedì 1 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Sudtirol 40

Modena 39

Perugia 37

Padova 37

Cesena 35

Samb 33

Mantova 32

FeralpiSalò 32

Matelica 31

Virtus Verona 29

Triestina 29

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus 21

Vis Pesaro 18

Imolese 16

Fano 16

Ravenna 14

Arezzo 10

PROSSIMO TURNO 22ª giornata (3ª ritorno)

Modena-Triestina martedì 2 ore 17.30 Sky

Sudtirol-Matelica mercoledì 3 ore 12.30 Sky

Fermana-Samb ore 15 Sky

Imolese-FeralpiSalò ore 15

Legnago Salus-Virtus Verona ore 15

Arezzo-Gubbio ore 17.30 Sky

Cesena-Perugia ore 20.30 Sky

Vis Pesaro-Ravenna ore 20.30

Fano-Carpi giovedì 4 ore 15

Mantova-Padova ore 17.30

