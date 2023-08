FERMO La Fermana ha messo altri 90’ nelle gambe fronteggiando un Chiesanuova, squadra al secondo anno della sua storia in Eccellenza, che si è fatto comunque rispettare. Al lordo di tutto ciò che può indicare il punteggio di questi tempi, i canarini di Bruniera hanno vinto l’amichevole di Porto San Giorgio all’inglese, 2-0, un gol per tempo, anche se a fine prima frazione i maceratesi avevano timbrato l’1-1 poi annullato per offside, con la complicità di una difesa a tre canarina – Spedalieri braccetto - da rivedere nei movimenti.

L’esperimento

I gialloblù, che tra 20 giorni inizieranno il campionato con la trasferta di Pontedera, sono ancora un cantiere aperto. Ed anche le prove di 3-5-2 l’hanno dimostrato. Graziano testato da libero difensivo, Santi marcatore – l’ex Monterotondo in D – da registrare proprio come Spedalieri, poi Pinzi inventato attaccante, lui che lo scorso anno ha fatto l’esterno e la mezzala. Esperimenti in attesa che la rosa si completi. Il direttore sportivo Andrea Galassi avrà annotato pregi e difetti seduto in panchina, mentre all’ombra degli spogliatoi c’era anche il dg Andrea Tubaldi ad osservare da vicino i progressi dei baby, dell’attaccante Grassi – entrato nella ripresa e ancora in rete – e dell’ex Inter Curatolo, colui che ha aperto la sfida al 20’ con un corto lungo micidiale dettando il lancio a Misuraca – solita mezzala a sinistra, con la fascia al braccio vista l’indisponibilità di Giandonato -, puntando Canavessio sulla linea di fondo e facendosi stringere in sandwich da Monteneri. Rigore per Leonardo Lucattelli di Fermo, trasformato dallo stesso classe 2004 appena arrivato dalla Pinetina in prestito.

Ossi duri

Anche il Chiesanuova di mister Mobili, esperto tecnico che la Fermana la affrontava tanti anni fa proprio in Eccellenza, si è sistemato in un 3-5-2 con la coppia offensiva composta dai temibili Mongiello e Sbarbati. E se quest’ultimo, ex Montegiorgio, è ancora un po’ indietro dopo l’operazione al crociato, Mongiello ha dimostrato un buon motore nonostante il baricentro basso dei suoi. Su lancio dell’evergreen Monteneri, il classe ’92 si è trovato di fronte a Cultraro (e non Borghetto, ancora non tesserato) e l’ha imbucato, dispiacendosi poi per la bandierina alzata dall’assistente. Fuorigioco millimetrico ad annullare la rete del pari. Prima, sullo 0-0, un paio di occasioni per il figlio d’arte Vessella che sotto gli occhi del padre Leandro – responsabile del vivaio, in tribuna al fianco di Gigi Giandomenico tecnico della Primavera -, ha occupato la fascia sinistra senza mostrare l’istinto del killer al momento di concludere. Nel secondo tempo, il mediano l’ha fatto l’ex Taranto Fontana che si è mosso bene lì in mezzo, mentre Grassi ha chiuso il match sfruttando un erroraccio del centrocampo maceratese. Eppure in apertura era stato Morettini ad andare vicinissimo al pari con una incursione aerea da punizione laterale.

Gli assenti

Oltre a Giandonato e Borghetto, neanche Tulli ha partecipato alla gara: il classe ’87 aveva un lieve risentimento, nei prossimi giorni dovrà parlare con la società per capire se c’è l’intenzione di proporgli un contratto. Assente pure Tommaso Nori, l’attaccante del 2004 che venerdì pomeriggio ha fatto i bagagli insieme al padre Carlo, (ex) consulente finanziario. La società, però, ha cercato di “minimizzare” il saluto: «Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi giorni a tutela dei tifosi e della città di Fermo che meritano il meglio» si è letto in una nota scritta in mattinata.



FERMANA-CHIESANUOVA 2-0

FERMANA (3-5-2) Cultraro; Spedalieri, Graziano, Santi; Eleuteri, Gianelli, Scorza, Misuraca, Vessella; Curatolo, Pinzi. All: Bruniera (Entrati nella ripresa: Pistolesi, Fort, Esposito, Cirone, Fontana, Del Moro, Tilli, Biral, Pampano)

CHIESANUOVA (3-5-2) Fatone; Canavessio, Monteneri, Morettini; Molinari, Crescenzi, Badiali, Rapaccini, Carnevali; Mongiello, Sbarbati. All: Mobili (Entrati nella ripresa: Carnevali, Corvaro, A. Pasqui, Prosperi, Trabelsi, L. Pasqui, Farroni, Giaconi, Fermani, Virgili, Baccifava, Dutto)

ARBITRO Lucattelli di Fermo

RETI 26’pt Curatolo su rigore, 20’st Grassi