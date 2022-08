Applausi ed emozioni, la nuova Fermana si riprende la piazza

FERMO Applausi per la Fermana, momenti di freschezza grazie al mattatore Gianfranco Butinar che si è preso la scena, cori, slogan e promesse. Ma anche attimi solenni e di commozione, nel ricordo di quei tifosi venuti a mancare improvvisamente in queste tristissime settimane, i giovani Jacopo Bregoli e Alessio Mainquà, oltre al veterano Carlo Pelliccetti, ex calciatore scomparso a 91 anni.

Folla in piazzale Azzolino per la presentazione della Fermana

L'abbraccio

E’ stata una presentazione dalle varie tonalità quella della Fermana che dopo tante stagioni ha potuto riabbracciare i suoi tifosi a piazzale Azzolino. Ieri sera i gialloblù si sono riconciliati con la città unendosi in un unico abbraccio ai piedi di un campionato che sta per ricominciare.