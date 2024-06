FERMO Dopo 18 anni di controversie, proprio in uno dei momenti più delicati della storia, l’ex presidente della Serie B Giacomo Battaglioni e il comune di Fermo hanno raggiunto un’intesa: il vecchio marchio “1920 Calcio Fermana” torna nelle mani della città. Fine della telenovela che durava dall’estate del 2006, ossia da quando il club di Battaglioni, retrocesso dalla C1 alla C2, sparì dalla cartina geografica. Il pallone a Fermo risorse dalla Prima Categoria con una società tutta nuova, sino a quando, nell’estate 2013, ci fu bisogno della matricola del Montegranaro per dare continuità ai colori gialloblù in D. Dopo 11 campionati di cui sette in Lega Pro, una volta passati dalle mani di Maurizio Vecchiola a quelle dei Simoni - sintetizzando al massimo le questioni - un’altra estate calda attende la Fermana Football Club. Ma intanto ecco il marchio 1920.



Stretta di mano



Nei giorni scorsi – si è letto nella nota ufficiale diffusa dal palazzo comunale fermano - si è concluso il passaggio del marchio “1920 Calcio Fermana” dalla società Fermana Calcio srl di Giacomo Battaglioni che lo ha ceduto, per il tramite della Fermo Asite, al comune di Fermo, quale beneficiario, vista l’importanza che riveste, considerando i suoi significati storici ed identitari, di appartenenza ai colori della squadra dell’intera comunità. Il marchio fu ideato e adottato per la prima volta da Battaglioni nel 1996, non appena subentrato alla guida della Fermana, subito dopo la promozione in Serie C1 ed utilizzato fino alla stagione 2005/2006, l’ultima della sua gestione.

A forma di scudetto, il marchio, cucito sulle maglie dei giocatori, è quello con cui la Fermana ha vissuto anni memorabili della propria storia, ovvero i nove in Serie C1 ed uno in Serie B (1999-2000). Il passaggio è stato sancito con l’incontro nella sede comunale tra il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’assessore allo sport Alberto Scarfini, l’ex Presidente della Fermana Giacomo Battaglioni, rappresentato dall’avvocato Francesco Pascucci, e gli avvocati Alessia Capretti e Roberto Lupetti, in rappresentanza della Fermo Asite. Al termine Calcinaro ha dichiarato che «nel ringraziare Giacomo Battaglioni, voglio augurarmi che sia di buon auspicio per la migliore ripartenza possibile di una compagine gialloblu solida e radicata sul territorio e questo mi sento di dire che è anche l’intendimento che Battaglioni ci ha palesato, perché il suo legame con Fermo è ancora forte».



I ricordi



Parola anche a Battaglioni. «Era doveroso che il marchio ritornasse nella disponibilità del Comune di Fermo avendo caratterizzato 10 anni di calcio professionistico e questo è stato possibile anche per merito di questa amministrazione che ha mostrato sensibilità e spirito di appartenenza – ha detto l’ex patron – . Oltre al marchio avrei voluto consegnare alla città di Fermo, che se lo merita, una squadra che potesse militare permanentemente nel calcio che conta ma vicende non me lo hanno permesso. Rimarrà in me sempre vivo il ricordo degli anni d'oro della Fermana, quando a Fermo venivano a giocare squadre come il Napoli, l'Atalanta, la Samp, il Genoa e la Nazionale Under 21, oltre alle migliori squadre giovanili di Serie A».