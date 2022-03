C'è Fermana-Ancona, derby che vale tutto per i gialloblù. Vis Pesaro a Gubbio per garantirsi i playoff

ANCONA È Fermana-Ancona Matelica il piatto forte della 30ª giornata del girone B di Serie C in salsa marchigiana. Derby vitale per i canarini, ad oggi a +1 sul penultimo posto in classifica dopo un bungee jumping infinito che dura da tre mesi, in attesa dell’elastico che li riporti su. Sull’altro fronte ci sono i dorici, che si sono già presi i playoff con un campionato fin qui altamente performante e hanno tutte le serie intenzioni di dipingere un finale di stagione ruggente. Per la Fermana i tre punti sono una missione obbligatoria per rimanere a galla. D’altronde per mister Giancarlo Riolfo sono già 13 partite senza vittoria, i numeri sono chiari e non fanno gioco al tecnico di Sanremo che nel derby cercherà la redenzione con tutti i suoi ragazzi.

Vale invece un posto nei playoff Gubbio-Vis Pesaro: al Barbetti è un altro esame di maturità per i biancorossi di Banchini dopo la vittoria per 2-1 sull’Entella con cui è stata archiviata la pratica salvezza con larghissimo anticipo.

SERIE C girone B 30ª giornata 11ª ritorno

Fermana-Ancona Matelica ore 14.30

Modena-Olbia ore 14.30

Cesena-Teramo ore 17.30

Grosseto-Imolese ore 17.30

Gubbio-Vis Pesaro ore 17.30

Montevarchi-Pistoiese ore 17.30

Pescara-Siena ore 17.30 Sky

Reggiana-Pontedera ore 17.30 Sky

Viterbese-Lucchese ore 17.30

Entella-Carrarese lunedì 7 ore 21

CLASSIFICA

Modena 71

Reggiana 66

Cesena 52

Entella 49

Pescara 47

Ancona Matelica 46

Pontedera 39

Carrarese 38

Vis Pesaro 38

Gubbio 37

Siena 35

Teramo 33

Lucchese 33

Olbia 32

Montevarchi 30

Fermana 27

Pistoiese 27

Imolese (-2) 26

Viterbese 26

Grosseto 21

