Fermana, affare sbloccato: ecco Graziano dalla Pro Vercelli in cambio di Esposito

FERMO Trovata la contropartita che ha sbloccato l’affare. Sarà il difensore classe ’99 Adriano Esposito ad andare a Vercelli (oggi l’ufficialità), con il centrocampista piemontese Giovanni Graziano a fare il percorso inverso. La Fermana aveva già bloccato l’over classe ’95 da qualche giorno e, una volta trovata la quadra con Esposito, lo ha potuto annunciare. Ieri pomeriggio, in solitaria (il gruppo si era già allenato la mattina), il mediano cresciuto nel Toro con un passato tra Renate, Teramo, Gozzano e Vercelli, ha sudato al Pelloni dopo il viaggio ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore canarino. «Sono fisicamente prestante e forte nel gioco aereo, aggressivo e tenace – si è descritto Graziano che vanta circa 130 presenze in categoria -. Sono di Vercelli, per due anni e mezzo ha giocato in Piemonte (considerando anche Gozzano, ndr) ed ora inizia una nuova esperienza con una società che ha creduto moltissimo in me. Del gruppo attuale conosco bene Grossi per averci giocato insieme ma anche Sperotto: eravamo entrambi al settore giovanile del Torino, è delle mie parti, abbiamo fatto per tanto tempo il viaggio insieme in treno per tornare da Torino».

