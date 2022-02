Pechino, Federica Brignone vince la medaglia di bronzo nella combinata

Federica Brignone conquista il bronzo nella combinata femminile di Pechino 2022: la sedicesima medaglia azzurra a questi Giochi. La valdostana, ottava nel segmento della discesa, ha sfoggiato la sua miglior andatura tra i pali e si è piazzata alle spalle delle due svizzere Michelle Gisin, oro confermato 4 anni dopo, e Wendy Holdener, con un ritardo di 1.85 dalla prima. La fuoriclasse Usa Mikaela Shiffrin, sulla carta data per favorita, ci ha messo del suo per far ottenere la medaglia all'azzurra, uscendo dopo poche porte e confermando la sfortuna che l'ha perseguitata in questa Olimpiade

Ultimo aggiornamento: 10:54

