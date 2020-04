Federica Pellegrini, 66mila euro per l'asta dei suoi cimeli per gli ospedali di Bergamo

Dovevano essere due ore, sono state molto di più. In un’asta in streaming mai vista prima, Federica Pellegrini - con il contributo appassionato di Frank Matano - ha raggiunto la cifra di 66.100 euro, interamente destinata all’ospedale civile di Bergamo “ASST Papa Giovanni XXIII”.

L’asta di 59 speciali cimeli dell’olimpionica di nuoto è stata caratterizzata da momenti divertenti e rimandi storici alla carriera della Pellegrini e, per restare in ambito sportivo, questo il “podio” dei lotti che sono stati aggiudicati alle cifre più alte:

1) Tuta podio Campionati Mondiali di Gwangju 2019 (battuto alla cifra di 5100 euro);

2) Occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 (battuto alla cifra di 4550 euro);

3) Bomber corto indossato a Italia’s Got Talent (venduto a 3400 euro).

Il ricavato dell’asta - integrato da una libera donazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal compenso dell’ultima partecipazione di Federica al programma televisivo “Che Tempo che Fa” – consentirà l’acquisto di ulteriori ventilatori e dispositivi di protezione, utili al personale sanitario bergamasco, formato da oltre 1300 valorosi infermieri e medici, quotidianamente impegnati ad assistere al meglio le persone colpite da Covid-19.

"Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare quest’asta”, ha dichiarato in chiusura Federica Pellegrini.

L’evento è stato realizzato in collaborazione col brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, i cui abiti indossati da Federica durante “Italia’s Got Talent” sono stati battuti all’asta insieme ai cimeli sportivi e a 9 pannelli fotografici dell’agenzia fotografica Deepbluemedia, con immagini dell’atleta autografate da Federica stessa. Il tutto è stato realizzato con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live streaming. Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA