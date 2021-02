Fattò Offidani dal derby in famiglia vinto a quello contro la Samb: «Il Fano al Riviera se la giocherà»

FANO Dal derby in famiglia vinto giovedì grazie al folgorante 4-0 contro il Carpi a quello ancora più coinvolgente previsto domenica sera al Riviera delle Palme contro la Samb. Giorni caldi per Enrico Fattò Offidani, cinquantaduenne italo-canadese e presidente del Fano, ma anche sambenedettese d’adozione.

«Contro il Carpi, come d’altronde sta accadendo da alcune partite di seguito, i ragazzi sono entrati in campo ben determinati, subito pronti, duri - ha detto Fattò Offidani - Sulle seconde palle erano sempre i primi. È stata una vittoria piena che ci ha dato una grandissima soddisfazione e la forza per continuare a lottare per cercare di tirarci fuori dalle sabbie mobili della classifica. E vorrei dedicarla a Paolo Ricci, un tifoso fanese che è scomparso in questi giorni e che aveva nel cuore l’Alma».

Per il patron dell’Alma quella coi carpigiani è stata anche una sfida in famiglia, dato che nelle file biancorosse milita suo figlio Emanuele. Per l’esterno di centrocampo classe 2000, in campo alla mezzora del secondo tempo, c’è stato il battesimo in un campionato professionistico dopo i due spezzoni nella Coppa Italia di C con Cuneo e Rende. Per suo padre le emozioni non sono però finite qui, visto che domenica sera dalle ore 20.30 lo attende un altro appuntamento speciale. Offidani senior è infatti nato sì a Toronto, ma è sambenedettese d’adozione e di radici. «Questo fa parte delle storie del calcio. Indubbiamente ci sarà emozione, però io sono il presidente del Fano e quindi sarò focalizzato sulla prova dei miei ragazzi tifando per loro. E sul viatico che stiamo percorrendo di sicuro andremo a San Benedetto per fare la nostra partita, sperando che sia una bellissima sfida».

