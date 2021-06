Per Farroni ancora un titolo mondiale e le Paralimpiadi di Tokyo si avvicinano

FABRIANO Il ciclista fabrianese Giorgio Farroni, 44 anni, tesserato per l'Anthropos Civitanova Marche, si è laureato campione del mondo categoria T3 paralimpica, conquistando il suo sesto titolo iridato in carriera. Nella corsa contro il tempo l’azzurro ha offerto una prova straordinaria confermando l’ottimo stato di forma evidenziato già un mese fa in Coppa del Mondo. Una condizione che lo proietta verso un possibile bis nella prova in linea che chiuderà le giornate di paraciclismo in Portogallo. Al termine della gara Giorgio Farroni non ha nascosto la sua soddisfazione: «Per me è il sesto titolo mondiale ma è come fosse il primo. L’emozione è enorme, così come la responsabilità di indossare la maglia che rappresenta una nazione. Ora devo rimanere concentrato per la gara su strada di domenica e cercare di ottenere il miglior risultato possibile, poi vediamo di organizzarci per preparare al meglio l’appuntamento di Tokyo. Fortunatamente milito per una grande società, l’Anthropos, con un grande presidente che mi supporta e, quindi, credo e spero di dimostrare ciò che posso valere».



