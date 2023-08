Scorsini ci ripensa, ritira le dimissioni e rimane allenatore del Fano

FANO - Proprio vero al Fano non c'è un giorno senza notizie forti. La novità di oggi è il rientro delle dimissioni di mister Scorsini che ieri pomeriggio aveva rassegnato le dimissioni per una situazione pesante a poche ore dall'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica alle ore 15 allo stadio "Bianchelli" di Senigallia contro la Vigor.

Ore convulse, riflessioni, prima le telefonate e poi il confronto con i dirigenti granata e quindi il passo indietro. Mister Scorsini rimane al timone del Fano che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per il derby contro i rossoblù di Clementi.