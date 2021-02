Il Fano termina le trattative con lo scambio Parlati-Urso e riesce a trattenere Barbuti

FANO - È con lo scambio di centrocampisti tra Samuele Parlati e il fanese Francesco Urso che è calato il sipario sul mercato di riparazione dell’Alma, che nella giornata conclusiva delle trattative a Milano ha confezionato questa operazione col Catanzaro e si è anche tenuta stretta il suo cannoniere Riccardo Barbuti.

«Abbiamo assecondato le volontà del ragazzo che cercava maggiore spazio – spiega il ds granata Mauro Traini riferendosi a Parlati, ultimamente finito un po’ ai margini delle scelte anche per l’infortunio di Trieste – Siamo poi andati su un profilo di giocatore ancora relativamente giovane ma già esperto della categoria, qual è appunto Urso. Ha infatti 26 anni ed oltre 150 presenze tra i professionisti, tra B e C. In più è fortemente motivato, essendo di qui». Urso, in cerca di rilancio dopo gli inconvenienti fisici avuti in giallorosso che ne hanno condizionato l’ultimo anno, torna ad indossare la maglia con la quale suo malgrado era retrocesso dalla C2 nel 2013 appena diciannovenne e già titolarissimo. «Il primo amore non si scorda mai – assicura Urso – L’Alma è la mia squadra del cuore e ho un conto in sospeso, perché quella retrocessione l’ho sofferta tanto. Avevo altre due o tre offerte, ma ho scelto Fano perché voglio riscattarmi e dare una mano per raggiungere la salvezza. Vengo da un periodo non semplice, però è oramai alle spalle ed io sono carico a mille».

© RIPRODUZIONE RISERVATA