FANO Lascia o raddoppia? Ha deciso di raddoppiare il sindaco di Fano Massimo Seri, che, dopo essersi sentito respingere al mittente le due proposte di acquisto dell’Alma verbalmente prospettate al dimissionario presidente Mario Alessandro Russo, evidentemente non ha voluto lasciare alcunché di intentato. Così ieri mattina è tornato alla carica inviandone formalmente una via Pec, ovvero attraverso il medesimo strumento che l’imprenditore casertano aveva utilizzato per consegnarli simbolicamente in mano le chiavi della società granata.



L’offerta formale

«A seguito della Pec inviata in data 16 gennaio 2024 dal presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 Mario Russo con cui comunicava il proprio disimpegno dalla guida del sodalizio – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale fanese -. L’amministrazione si è attivata per individuare una soluzione societaria adeguata a garantire un futuro e la stabilità al club granata. Pertanto, è stato individuato un fondo che opera a livello internazionale disponibile a presentare un’offerta di acquisizione della totalità del pacchetto societario con una proposta economica che si attesta fino a 200 mila euro, insieme alla copertura dei debiti che sono stati maturati, se gli stessi dovessero attestarsi su quanto ragionevole presumere, non avendo ancora avuto modo di visionare la contabilità societaria». In chiusura vengono esplicati anche alcuni obiettivi del potenziale acquirente: «Tra gli obiettivi dell’acquirente c’è la volontà di realizzare un importante centro sportivo che permetta la crescita e lo sviluppo del settore giovanile, fulcro e motore dell’attività sportiva. Parallelamente, si promuoverà il brand lavorando sul marketing e sulla comunicazione, così da valorizzare la tradizione e la gloriosa storia del club granata. L’amministrazione comunale crede che l’Alma Juventus Fano debba tornare a costruirsi il futuro che merita». A spingere Seri a questa ulteriore mossa sarebbero state le recenti dichiarazioni del direttore generale Stefano Fedele, secondo il quale in questi giorni a Russo non sarebbe stata presentata alcuna offerta. Adesso c’è insomma anche il nero su bianco, con valore legale, a testimoniare la volontà del soggetto intercettato dal primo cittadino di aprire una trattativa per il passaggio di quote.

Mister X

Siccome si parla di fondo che opera a livello internazionale, è da escludere che si tratti della cordata di imprenditori del posto. Verrebbe invece da pensare all’italo-americano Robert Lewis, pesarese d’adozione, che da co-proprietario del Cesena (non lo è più da agosto 2023) esattamente un anno fa aveva tentato di mettersi a tavolino con Russo. Non ottenne però nemmeno udienza, in quanto il manager di Casagiove il giorno prima dell’appuntamento programmato dall’intermediario Giovanni Orciani aveva fatto sapere di non volerlo incontrare accantonando l’idea di cedere. Adesso si attende di capire la reazione di Russo, le cui azioni parrebbero nel frattempo indirizzate verso la messa in liquidazione dell’Alma.

Lo scontro diretto

L’allenatore Giovanni Cornacchini sta intanto cercando di isolare la squadra, in procinto di affrontare il delicato duello salvezza di Termoli. Questa mattina si terrà la consueta rifinitura, che aiuterà a sciogliere i dubbi residui sulle scelte tecniche. Pronti a partire anche i tifosi, una trentina circa, che domani potranno procurarsi il biglietto per il settore ospiti a 10 euro al botteghino dello stadio Cannarsa.