Fano e Tolentino festeggiano, doccia fredda per Vigor Senigallia e Samb

ANCONA - Seconda giornata di campionato in Serie D tra conferme e soprese per le squadre marchigiane, in particolare spicccano le sconfitte interne di Samb e Vigor Senigallia, anche perché queste due squadre nella prima giornata avevano vinto in trasferta.

La Samb di Alfonsi si è inchinata allo stesso Cynthialbalonga che domenica scorsa aveva perso in casa contro la Vigor Senigallia. Un gol per tempo per i laziali contro la compagine rossoblù e grande delusione per i tifosi di casa, accorsi in massa al Riviera delle Palme. La Vigor invece ha ceduto al Chieti, per 2-1, ora i neroverdi abruzzesi sono l'unica squadra a punteggio pieno. Gol della Vigor di Magi Galluzzi, al 16 della ripresa sullo 0-1, ma subito dopo è arrivato il 2-1 del Chieti.

Vittorie brillanti invece per il Fano, in casa per 2-1 contro il quotato Pineto e addirittura in trasferta e in rimonta per i cremisi a Termoli, anche in questo caso per 2-1. I gol del Fano sono stati segnati da Padovani e Broso, uno per tempo, di Tizi e Tankuljic le reti del Tolentino.

Chiudono la rassegna delle saquadre marchigiane la sconfitta del Montegiorgio per 1-0 ad Avezzano e il pareggio del Porto d'Ascoli (0-0) sul campo del Roma City.

CLASSIFICA Chieti 6, Trastevere 4, Porto d'Ascoli 4, Fano 4, Tolentino 4, Nuova Florida 4, Vastogirardi 3, Cynthialbalonga 3, Vigor Senigallia 3, Pineto 3, Avezzano 3, Sambenedettese 3, Notaresco 3, Vastese 2, Roma City, 1, Termoli 0, Matese 0, Montegiorgio 0