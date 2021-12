Torna la Serie D, in Fano-Recanatese c'è anche il giallo del mister

FANO - Torna in campo nel mercoledì festivo il campionato di Serie D, con i fari puntati sul derby tra Alma Juventus Fano e Recanatese. oltre ad essere una sfida tra corregionali, e tra squadre molto quotate, anche se i fanesi hanno inziato male, si tratta di una partita molto attesa a causa degli interrogativi che stanno aleggiando minacciosi sul futuro dell'Alma Juventus.

Infatti dopo la sconfitta di Roma con il Trastevere, seguita ad un periodo positivo, non si è più visto a Fano l'allenatore Roberto Cappellacci. Nulla di male per carità, visto che la società ha giustificato il tutto con una banale influenza, giustificazione assolutamente plausibile. Secondo alcune voci però ci sarebbe dell'altro e i maligni citano di versi indizi che messi insieme farebbero ben più di una prova. in parole povere si parla di forti attriti tra il mister e la società, dovuti in particolare a una campagna di rafforzamento che per ora ha visto l'addio di quattro giocatori e l'arrivo di nessuno, e tra l'altro la partrenza di alcuni pezzi importanti sarebbe stata dovuta al fatto che la società sarebbe in netto ritardo sul pagamento degli stipendi, circostanza questa seccamente smentita dal club. Di sicuro mercoledì alle 14.30 ci sarà molta curiosità per scoprire la formazione del Fano, ma soprattutto il suo allenatore

