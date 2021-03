Fano e Samb in trasferta, la Vis prova a fermare il Padova. Poi c'è il derby Matelica-Fermana

ANCONA - Si gioca tutta di domenica la 13ª giornata di ritorno del girone B di Serie C, inaugurata dall’anticipo all’ora di pranzo di Perugia-Sudtirol, finita 1-0 per gli umbri. In campo alle 15 la Samb, di scena a Legnago, e il Fano, impegnato a Verona contro la Virtus, oltre alla Vis Pesaro che affronta al Benelli la capolista Padova. Seguirà alle 17.30 il derby Matelica-Fermana all’Helvia Recina di Macerata.

SERIE C girone B 32ª giornata 13ª ritorno

Perugia-Sudtirol 1-0 (29’ Monaco)

FeralpiSalò-Gubbio 0-0

Legnago Salus-Samb 0-0

Triestina-Carpi 0-0

Virtus Verona-Fano 0-0

Vis Pesaro-Padova 0-0

Arezzo-Imolese ore 17.30

Matelica-Fermana ore 17.30

Ravenna-Mantova ore 17.30 Sky

Modena-Cesena ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 64

Sudtirol 62

Perugia 60

Modena 54

Triestina 48

Matelica 46

FeralpiSalò 46

Samb 45

Cesena 44

Mantova 43

Gubbio 41

Virtus Verona 41

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 28

Legnago Salus 27

Fano 27

Arezzo 23

Ravenna 20

