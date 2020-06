Il Fano si gioca la salvezza: al Mancini prima sfida dei playout contro il Ravenna

FANO - Pronti per giocarsi la salvezza in 180 minuti. Oggi dalle 18.30, a quattro mesi dall’ultima partita ufficiale e con tre settimane di preparazione di gruppo alle spalle, Alma e Ravenna si affronteranno al Mancini di Fano nei primi 90’ e rotti dei due scontri dei playout che determineranno il loro futuro. Si gioca a porte chiuse e senza il sostegno dei tifosi. Gli avversari dei granata godranno di un vantaggio derivatogli dal miglior piazzamento in classifica dopo 27 gare, essendo quintultimi con 27 punti contro i 21 di Carpani e compagni. In virtù di questo si salverebbero a parità di punteggio nelle due sfide, pertanto l’Alma sarà obbligata a vincerne almeno una e potrà permettersi di perdere l’altra, che si disputerà martedì alle 18.30 a Ravenna, solo con uno scarto inferiore (esempio 2-0 e 0-1).



L’ultima uscita ufficiale in campo del Fanio risale al 22 febbraio, quando i gol di Parlati e Barbuti stesero l’Imolese. Quel 2-0 abbinato allo 0-0 tra Virtusvecomp Verona e Rimini si è rivelato fondamentale per scongiurare la retrocessione a tavolino dell’Alma a scapito degli stessi riminesi, che coi medesimi punti, l’identico numero di reti fatte e subite e lo 0-0 nel confronto diretto sono stati penalizzati dal fatto di avere una vittoria in meno dei granata. I ravennati maledicono invece il guizzo di Marcheggiani, perché si sarebbero salvati se l’attaccante pesarese nell’ultimo turno non avesse dato il pareggio alla Vis a Fermo al 94’.



ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): 1 Viscovo; 23 Tofanari, 14 Zigrossi, 4 Gatti, 11 De Vito; 8 Carpani, 17 Amadio, 18 Parlati; 10 Baldini; 19 Tassi, 27 Barbuti. A disposizione: 22 Palombo, 2 Ricciardi 3 Diop, 5 Said, 13 Boccioletti, 15 Di Sabatino, 21 Sapone, 24 Paolini, 26 Marino, 28 Rolfini, 29 Cargnelutti, 30 Kanis. All.: Alessandrini.



RAVENNA (3-5-2): 22 Cincilla; 19 Caidi, 25 Jidayi, 31 Cauz; 2 Grassini, 27 Papa, 20 Mawuli, 6 Gavioli, 30 Zambataro; 9 Nocciolini, 18 Mokulu. A disposizione: 1 Spurio, 5 Ronchi, 7 Raffini, 10 Selleri, 11 Purro, 15 D’Eramo, 17 Nigretti, 21 Fiorani, 23 Sirri, 24 Mustacciolo, 26 Giovinco, 32 Lora. All. Foschi



ARBITRO: Marcenaro di Genova

