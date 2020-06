Il Fano e il ricorso al Coni contro i playout: domani l'udienza per le sei società

FANO - Verranno discussi domani, venerdì 19 giugno, alle ore 15.30, dinanzi alle sezioni unite del Collegio di garanzia del Coni, i ricorsi dell’Alma Juventus Fano e delle altre cinque società di C, ovvero Gozzano, Olbia, Picerno, Rieti e Rimini, che contestano l’esito del recente Consiglio federale della Figc che ha decretato la ripartenza del campionato di Serie C attraverso i soli playoff e playout. I granata, che nei playout dovranno affrontare il Ravenna, invocano il completamento del calendario originale o, in alternativa, il blocco delle retrocessioni come da linea concertata nell’ultima assemblea dei club di Lega Pro. Alle ricorrenti verrà accordata una breve esposizione orale tramite collegamento telematico. Le percentuali di successo parrebbero ridotte, ma tentar non nuoce ed eventualmente ci si potrebbe appellare al Tar.

