Fermana in vantaggio, Paolo-gol e la Vis raggiunge la Feralpi Salò

Quante sfide interessanti oggni nel campionato di serie C con le marchigiane chiamate ad impegni difficili ma al tempo stesso importanti come quello del Fano che dopo il 4-0 di Cesena con Marco Alessandrini in panchina cerca il bis davanti al pubblico amico contro la Virtus Verona. Impegni esterni per le altre marchigiane, intrigante il match tra Carpi e Samb.





Modena-Ravenna 2-0 giocata ieri









Oggi ore 15.15

---------------------------



ArzignanoChiampo-Cesena 0-1 Franco al 17'



FeralpiSalò-Vis Pesaro 1-1 Caracciolo al 41' , Paoli al 49'



Gubbio-Fermana 0-1 Petrucci al 5'



Rimini-Triestina 0-1 Granoche al 25'



Südtirol -Piacenza 0-2 Pergreffi al 12', Nannini al 56'



Oggi ore 17,45

---------------------



Fano-Virtus Verona



Carpi-Sambenedettese



Imolese-L.R. Vicenza



Domani ore 21

-----------------------

Reggio Audace-Padova





Classifica:





L.R. Vicenza 42, Carpi 38, Padova 36, Reggio Audaca, Sudtirol 35, Modena 32, Piacenza 31, Feralpi Salò 29, Samb 28, Virtus Verona 24, Triestina 23, Cesena 21, Fermana, Ravenna, Vis Pesaro 18, ArzignanoChiampo 16, Gubbio 15, Imolese 14, Fano 13, Rimini 12.



+++ Modena e Ravenna una partita in più.

