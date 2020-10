Fermana sotto 3-0, anche la Vis torna in svantaggio, il Fano riprende il Padova sull'1-1

ANCONA Seconda giornata di campionato per il girone B di Serie C dopo l’anticipo Matelica-FeralpiSalò terminato 3-1 per i biancorossi, al debutto all’Helvia Recina di Macerata e al secondo pieno consecutivo. Il Fano ospita il Padova al Mancini, Vis Pesaro di scena a Modena, mentre la Fermana affronta il Sudtirol sul campo neutro di Salò. Samb-Gubbio inizia invece alle 17.30.



2ª giornata: Matelica-FeralpiSalò 3-1 (giocata sabato); Cesena-Triestina 0-2 (17’ Tartaglia, 65’ Gomez); Fano-Padova 1-1 (37’ Della Latta, 70’ Barbuti); Modena-Vis Pesaro 2-1 (5’ Tulissi, 9’ Marchi, 72’ Ingegneri); Sudtirol-Fermana 3-0 (6’ Beccaro, 32’ El Kaouakibi, 68’ Casiraghi); Imolese-Virtus Verona ore 17.30; Legnago Salus-Ravenna ore 17.30; Mantova-Carpi ore 17.30; Samb-Gubbio ore 17.30; Arezzo-Perugia domani ore 20.45. Ultimo aggiornamento: 16:45

