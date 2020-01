Il Fano ci prova con il Padova, poi toccherà a Fermana e Vis Pesaro

ANCONA - Dopo la vittoria della Samb, per 2-1 a Trieste, nell’unico anticipo della seconda giornata di ritorno del girone B, tocca alle altre tre marchigiane di Serie C inaugurare il 2020. Il Fano alle 15 ospita il Padova, quarto in classifica, mentre va a caccia dell’impresa la Fermana, al cospetto della capolista Vicenza al Recchioni, a partire dalle 17.30. Alla stesa ora, al Benelli di Pesaro, inizierà invece Vis-Cesena.



21ª giornata: Triestina-Samb 1-2; Fano-Padova 0-0; Modena-Piacenza 0-0; Reggio Audace-Ravenna 0-0; Rimini-Feralpisalò 1-0 (Nava); Virtusvecomp Verona-Gubbio 0-0; Arzignano-Imolese ore 17.30; Carpi-Sudtirol ore 17.30; Fermana-Vicenza ore 17.30; Vis Pesaro-Cesena ore 17.30.



Classifica: Vicenza 45, Carpi 41, Reggio Audace 38, Padova 36, Südtirol 35, Piacenza 34, Samb 31, FeralpiSalò 30, Modena 29, Virtus Verona 27, Triestina 26, Cesena 24, Fermana 21, Vis Pesaro 19, Ravenna 18, Arzignano 16, Gubbio 15, Imolese 14, Fano 13, Rimini 12. Ultimo aggiornamento: 15:21





