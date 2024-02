Fano travolto dal Notaresco nel recupero di campionato (2-4). In tribuna il neopresidente Guida

FANO Disastro. Il Fano perde in casa, davanti al neo presidente Guida, nel recupero di campionato contro il Notaresco abile a mettere a nudo tutte le fragilità della squadra granata. Cornacchini, infatti, dopo lo stop forzato lungo 24 giorni, si è ritrovato senza Urbinati, Tomassini, Riggioni e Roberti. Il gol di Belloni, dopo 7 minuti di gioco, ha subito spianato la strada agli ospiti. L'Alma è attualmente terz'ultima, con un partita in meno, in piena zona playout, a un punto dalla retrocessione diretta e a 9 dalla salvezza. E domenica, alle 14.30, al Mancini arriva il Chieti.

Foto Bargnesi

FANO - NOTARESCO 2-4

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Guerrieri 4.5; Mancini 5, Dubaz 4.5 (11’st Pensalfini 5.5), Saponaro 6 (31’pt Malshi 5); Kalombo 6, Ricci 5 (11’st Giuli 5.5), Gonzalez 8.5, Zanni 5 (21’st Serges 6), Allegrucci 5.5 (31’st Antonioni sv); Padovani 4.5, Coulibaly 5.5.

All.: Cornacchini 5.5.



NOTARESCO (4-2-3-1): Curtosi 4.5; Pulsoni 6.5, Casella 5.5, Ferri 5 (35’st Formiconi sv), Pietrantonio 6.5; Di Bartolo 6.5 (21’st D’Aloia 6), Francoforte 6.5; Marrancone 6.5 (28’st Saccomanni sv), Scipioni 6, Bonfiglio 6.5 (21’st Forcini 6.5); Belloni 7 (31’st Carnevali sv). All.: Bruno 6.5.



ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia 5



RETI: 7’pt Belloni (N), 10’st Marrancone (N), 23’st Gonzalez su rigore (A), 26’st Pulsoni (N), 32’st Gonzalez (A), 36’st Forcini (N).



NOTE: ammoniti Kalombo, Gonzalez, Mancini, Giuli; angoli 4-4, recupero 2’+6’; spettatori 300 circa, di cui una decina ospiti.