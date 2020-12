Fermana in vantaggio con un gol di Demirovic e Fano-Feralpi 0-0, poi c'è il derby Samb-Matelica

ANCONA - Altra domenica con un derby in Serie C, dove nel girone B spicca Samb-Matelica, al via alle 17.30 al Riviera delle Palme: dopo l’Ascoli, che milita in Serie B, i due club sono la massima espressione del calcio marchigiano in termini di prestigio di classifica. Un gradino sopra la Samb, che occupa di fatto il quarto posto del girone con gli stessi 24 punti di Modena, Mantova e FeralpiSalò. Per il Matelica invece posizione di metà classifica con 19 punti accumulati finora.

Già in campo dalle 15 il Fano, che sta pareggiando 0-0 contro la FeralpiSalò al Mancini, mentre la Fermana se la vede con il Ravenna al Recchioni. Va ricordata la vittoria della Vis Pesaro, per 2-1 a Imola, nell’unico anticipo della 15ª giornata del girone B: i biancorossi hanno rimontato con una doppietta di Lazzari dopo la rete realizzata dai romagnoli nel primo tempo con Morachioli.

PARTITE 15ª giornata

Imolese-Vis Pesaro 1-2 (43’ Morachioli, 49’ Lazzari, 61’ Lazzari)

Carpi-Gubbio 1-2 (12’ Munoz, 53’ Gerardi, 64’ Biasci)

Fano-FeralpiSalò 0-0

Fermana-Ravenna 1-0 (29' Demirovic)

Perugia-Virtus Verona 0-1 (40’ Marcandella)

Sudtirol-Legnago Salus 0-0

Arezzo-Modena ore 17.30

Mantova-Cesena ore 17.30

Samb-Matelica ore 17.30

Padova-Triestina lunedì 14 ore 18

CLASSIFICA

Padova 29

Sudtirol 29

Perugia 26

Modena 24

Mantova 24

Samb 24

FeralpiSalò 24

Cesena 22

Triestina 21

Virtus Verona 20

Carpi 20

Matelica 19

Vis Pesaro 15

Gubbio 15

Legnago Salus 13

Imolese 12

Fermana 11

Ravenna 10

Fano 9

Arezzo 7

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA