Fano, Cornacchini nessun ripensamento: dimissioni ufficiali. Spunta già un possibile sostituto

FANO Il divieto di presentarsi in sala stampa a fine partita è stato presumibilmente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per Giovanni Cornacchini, che di lì a poco a quanto pare avrebbe rassegnato le proprie dimissioni alla nuova dirigenza dell’Alma. Dimissioni diventate ufficiali questa mattina, 29 febbraio.

I diversi rospi

L’allenatore fanese aveva già ingoiato diversi rospi dacché era tornato sulla panchina granata, ritrovandosi a gestire una situazione tecnica ulteriormente complicata da alcune scelte compiute dal presidente Mario Alessandro Russo. Sconcertante quella di cedere a gennaio il bomber James Tenkorang al Livorno per qualche migliaio di euro, sostituendolo con un attaccante infortunato com’era Filippo Scardina.

Il possibile successore

Destabilizzante quella di interrompere i pagamenti di stipendi e rimborsi ai tesserati, facendo capire di essere disposto anche a portare la società al fallimento per dispetto nei confronti dei tifosi che lo contestavano. Cornacchini aveva continuato a tenuto duro per il bene della squadra della sua città, nonostante a lui ed al suo staff non fossero stati corrisposti gli arretrati nemmeno col cambio di presidenza diversamente da quanto avvenuto per i giocatori.

Spunta già il nome del possibile successore. Si tratterebbe del fanese Omar Manuelli, classe 1971, con un ampio passato nelle giovanili di Alma e Vis Pesaro e varie esperienze di prima squadra tra Serie D e Eccellenza. L'ultimo incarico, in Prima categoria, alla Nuova Real Metauro.