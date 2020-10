Fano ribaltato dall'Imolese: 1-2. Fermana battuta 2-0 a Perugia. Dopo tocca alla Samb

ANCONA Si completa la quinta giornata del girone B di Serie C dopo i quattro anticipi del sabato, tra cui la vittoria per 2-1 del Matelica contro il Modena e lo 0-0 della Vis Pesaro a Verona contro la Virtus. Scivola tra le mura amiche del Mancini il Fano, battuto 2-1 dall’Imolese dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Altra sconfitta per la Fermana, battuta 2-0 a Perugia e ancora ultima in classifica.



5ª giornata: Matelica-Modena 2-1; Triestina-Ravenna 2-1; Virtus Verona-Vis Pesaro 0-0; FeralpiSalò-Sudtirol 0-1; Carpi-Arezzo 4-1, Fano-Imolese 1-2 (8’ Cargnelutti, 59’ Polidori, 78’ Stanco), Gubbio-Cesena 1-2, Perugia-Fermana 2-0 (2’ Negro, 42’ Moscati), Padova-Legnago Salus ore 17.30, Samb-Mantova ore 18.30

Ultimo aggiornamento: 16:54

