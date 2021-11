Il Fano conferma l'addio a Gioffrè, ma il nuovo tecnico non c'è ancora

FANO - Con un comunicato che era nell'aria fin dalla serata di domenica, l'Alma Juventus Fano ha confermato l'esonero del mister Carmelo Gioffrè, dopo la rocambolesca sconfitta di Montegiorgio (da 1-0 a 1-2 negli ultimi 7 minuti). oggi la squadra granata riposa, come ogni lunedì. Martedì l'allenamento sarà diretto dal vice di Gioffrè, Massimiliano Fiscaletti, in attesa che la società scelga il nuovo mister e che questi possa arrivare in città e adempiere le necessarie formalità burocratiche. Gioffrè, che la socoetà ha comunque ringraziato, paga anche colpe non sue, prima fra tutti il tirardato allestimento della squadra, dopo che durante l'estate il Fano era rimasto lungamente in bilico tra la Serie C e la Serie D.

