Il Fano in ansia per il verdetto sul ricorso del Collegio di Garanzia del Coni

FANO È in agenda mercoledì alle ore 12 l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni per trattare il ricorso dell’Alma Juventu Fano, che spera di ribaltare il verdetto della Figc che l’ha per il momento estromessa dai giochi per il ripescaggio in Serie C a favore della Pistoiese. Ne attende l’esito anche la Lega Pro, che lunedì ha intanto sorteggiato il calendario dei suoi tre gironi lasciando una X in quello in cui verranno inseriti arancioni o granata. A perorare la causa del Fano sarà l’avvocato Eduardo Chiacchio, in città si tende a non farsi illusioni, ma la speranza indubbiamente è forte.

