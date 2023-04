World cup ritmica, la fabrianese Sofia Raffaeli conquista la medaglia d'argento in ​Azerbaigian

ANCONA - Ancora un podio per Sofia Raffaeli. Nella seconda giornata di gare alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku, in Azerbaigian, l'azzurra fabrianese ha conquistato la medaglia d'argento nel concorso generale individuale. La marchigiana, al comando della gara dopo cerchio e palla, non è riuscita a confermare il primato totalizzando il punteggio finale di 129.700. Le clavette e il nastro, infatti, hanno premiato la bulgara Stiliana Nikolova (133.800), che si è andata a posizionare sul gradino più alto del podio.

Sofia Raffaeli inarrestabile, trionfa in Coppa del Mondo: la “Formica Atomica” sbaraglia la concorrenza

Terza la connazionale Eva Brezalieva (126.300), che ha messo a referto più di tre punti in meno rispetto all'italiana. Raffaeli può consolarsi con il quarto podio All-Around stagionale in altrettante gare sul massimo circuito dopo i due primi posti conquistati ad Atene e Tashkent e l'altro secondo posto ottenuto a Sofia. Più lontane Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, rispettivamente 18/a (116.300) e 30/a (109.950).