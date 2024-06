Fabio Cannavaro lascia l'Udinese: «Viaggio breve ma intenso»

Nononostante gli sforzi del neo allenatore Fabio Cannavaro, il presidente Pozzo, proprietario dell'Udinese, ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex calciatore italiano.

Lo rende noto Cannavaro sulle sue pagine social, dichiarando: «Ringrazio il presidente per l'oppurtunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell'ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionane impresa». Difatti è anche merito dell'allenatore se oggi l'Udinese conferma la sua posizione nella Serie A, massima serie in Italia.

L'ex Pallone d'Oro afferma anche: «Da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli, una terra che mi è entrata nel cuore così come la sua gente, e per questo mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato». La fine di un breve viaggio per la salvezza che di certo resterà nei ricordi dei tifosi, dei giocatori e della società.