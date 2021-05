F1, Live GP Portimao: Bottas leader, safety-car per incidente a Raikkonen, Ferrari quarta

2° giro - In regime di safety-car Bottas leader davanti ad Hamilton Verstappen Sainz Perez Norris Ocon Leclerc Gasly Vettel Russell Giovinazzi Ricciardo Alonso Tsunoda Stroll Latifi Schumacher Mazepin

1° giro - Contatto nel rettifilo di arrivo con Raikkonen che perde l'ala anteriore e vari pezzi urtando incomprensibilmente il compagno di squadra in Alfa Romeo, Giovinazzi. Entra la safety-car per ripulire la pista. Kimi si ritira.

Parte bene Bottas che precede Hamilton Verstappen Sainz che sfrutta bene le gomme soft e passa subito Perez, poi Norris Ocon Leclerc Gasly e Vettel in top 10

Pronti per il giro di ricognizione. Con le soft partono Sainz Ocon Norris Gasly Vettel Raikkonen e Stroll, tutti gli altri sono con le Pirelli medie

C'è il sole a Portimao, 20 i gradi aria, meno vento rispetto alla qualifica di ieri

Sono divisi da un punto: 44 Lewis Hamilton, 43 Max Verstappen. Oggi, sul bellissimo circuito di Portimao, scatteranno rispettivamente dalla seconda e terza piazzola e davanti a loro c'è quel Valtteri Bottas che li ha beffati al termine di una qualifica come sempre emozionante conquistando la 17esima pole in carriera. Il finlandese della Mercedes nella classifica generale è soltanto quinto con 16 punti e farà di tutto per rimanere davanti anche in gara per cancellare le delusioni di Sakhir e Imola.

GP Portogallo, qualifica: Bottas batte Hamilton per 7 millesimi e si prende la pole, Sainz buon quinto

Ma quel che è certo, è che Hamilton e Verstappen non si risparmieranno, con l'inglese della Mercedes intenzionato a mettere la museruola all'olandese della Red Bull-Honda. Quarto incomodo, Sergio Perez con la Red Bull-Honda, il quale deve far capire una volta per tutte a Christian Horner che scegliere lui come compagno di Verstappen non è stato un errore. La Ferrari è ottima quinta con Carlos Sainz e ottava con Charles Leclerc. Lo spagnolo è più un pilota da gara che da qualifica, ma ieri è riuscito a fare un giro straordinario "fregando" il compagno di squadra. Sainz sa sempre leggere al meglio i Gran Premi e cercherà di sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno per puntare al podio. Partirà con gomme soft, davanti a lui quattro monoposto con le medie e sulla carta Sainz potrebbe essere velocissimo nei primi giri. Leclerc invece, scatterà con le medie e dovrà stare attento a non consumarle troppo nelle fasi iniziali del Gran Premio. In mezzo alle due Ferrari ci sono Esteban Ocon, sesto con l'Alpine-Renault, e Lando Norris, settimo con la McLaren-Mercedes. Due ossi duri che potranno senza dubbio essere la sorpresa del Gran Premio.

