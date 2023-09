Europei maschili di volley ad Ancona, Italia-Svizzera: 2-0. LA DIRETTA

ANCONA - Ci siamo. La nazionale italiana di volley maschile allenata da Fefè De Giorgi in campo al PalaRossini di Ancona, forte della vittoria contro la Serbia che ha dato agli azzurri l'aritmetica certezza di accesso agli ottavi di finale (che si giocheranno a Bari il 9 e 10 settembre) del Campionato Europeo 2023.

Stasera

Stasera la Svizzera, il bis mercoledì 6 settembre con la Germania. Le due sfide definiranno l'ordine della classifica del Pool A che andrà a incrociarsi con il Pool C.

La classifica

Ricordiamo la classifica: Italia a punteggio pieno, 9 punti, con tre 3-0 contro Belgio, Estonia e Serbia. Poi Germania (2 vittorie), Serbia (2 vittorie), Belgio, Estonia e Svizzera a zero punti

La prossima partita



Mercoledì 6 settembre Italia – Germania (Ancona, ore 21)

La diretta:

Primo set

È da brividi l'inno nazionale cantato in corso dal palazzetto dorico ricolmo di cartoncini tricolori. Italia e Svizzera sono in campo. Non c’è turnover ma al centro ci sono Sanguinetti e Mosca (di Recanati). Italia subito sicura: 5-2. Mosca, all'esordio in questo Europeo, non ha timori reverenziali. La Svizzera comunque non demorde e resta incollata agli azzurri (15-12 grazie a un missile di Romanò e ad un muro di Sanguinetti).

Secondo set

L'Italia riprende a macinare: 17-12, ancora con un muro di Lavia dopo un ace, in battuta, di Romanò che in diagonale, in anticipo, porta l'Italia sul 18-13. Attacco dalla seconda linea di Michieletto ai 104 Km/h: impossibile fermarla (19-15). Il muro di Mosca regala all'Italia il primo set-point (24-18). La Svizzera resiste ma l'errore di Migge confenziona il primo punto per gli azzurri dopo lo sbaglio al servizio di Michieletto (24-19).

L'Italia riparte subito bene (3-1) ancora con Romanò e alcuni errori degli elvetici. Italia incisiva al muro: Lavia blinda il muro (6-2). Tutto facile? No. Perché la Svizzera ha poco da perdere e quindi sta sul pezzo (6-5) con Migge, Lavia murato e l'errore di Sanguinetti in primo tempo. Fase farcita di errori: sbaglia Migge, lo fotocopia Lavia. Romanò ridà la scossa ma la Svizzera resta in scia (11-8). Giannelli trova un missile lungo linea (12-8). Svizzera appiccicosa, Italia che però appena sgasa va allunga (22-17 con un primo tempo spaziale di Mosca dopo una difesa metafisica di Balaso). Lavia regala tre set-point all'Italia. La Svizzera ne annulla due. De Giorgi chiama il time-out e avvisa i suoi. Fortunatamente ci pensa Migge, per gli ospiti rossocrociati, mandando sulla rete la battuta: 25-23. L'Italia va sul 2-0.

Terzo set

Il terzo set si apre con la Svizzera psicologicamente frustrata dall'esito del secondo set. L'Italia procede come un treno: 4-0 con l'ace di Giannelli. Romanò inventa la giocata della sera: palla piazzata chirurgicamente nell'angolo (5-1). L'Italia mantiene la distanza di sicurezza (9-4) senza particolare fatica. Ancora 12-6 con Michieletto, di potenza. Ritorna la confusione avvertita nella coda del secondo set: la Svizzera torna sotto con Zeller (15-11). Italia allora ritorna a spingere sul gas (18-12) costringendo gli elvetici all'errore.