Europei maschili di volley ad Ancona, Italia-Svizzera. LA DIRETTA

ANCONA - Ci siamo. La nazionale italiana di volley maschile allenata da Fefè De Giorgi in campo al PalaRossini di Ancona, forte della vittoria contro la Serbia che ha dato agli azzurri l'aritmetica certezza di accesso agli ottavi di finale (che si giocheranno a Bari il 9 e 10 settembre) del Campionato Europeo 2023.

Stasera

Stasera la Svizzera, il bis mercoledì 6 settembre con la Germania. Le due sfide definiranno l'ordine della classifica del Pool A che andrà a incrociarsi con il Pool C.

La classifica

Ricordiamo la classifica: Italia a punteggio pieno, 9 punti, con tre 3-0 contro Belgio, Estonia e Serbia.

La prossima partita

Poi Germania (2 vittorie), Serbia (2 vittorie), Belgio, Estonia e Svizzera a zero punti



Mercoledì 6 settembre Italia – Germania (Ancona, ore 21)

La diretta

È da brividi l'inno nazionale cantato in corso dal palazzetto dorico ricolmo di cartoncini tricolori. Italia e Svizzera sono in campo. Non c’è turnover ma al centro ci sono Sanguinetti e Mosca. Italia subito sicura: 5-2. Mosca, all'esordio in questo Europeo, non ha timori reverenziali. La Svizzera comunque non demorde e resta incollata agli azzurri (15-12 grazie a un missile di Romanò e ad un muro di Sanguinetti). L'Italia riprende a macinare: 17-12, ancora con un muro di Lavia dopo un ace, in battuta, di Romanò che in diagonale, in anticipo, porta l'Italia sul 18-13.