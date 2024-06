Europei di Roma, l'anconetano Barontini (800 metri) fuori in semifinale: si avvicina l'ora di Gimbo Tamberi

ROMA Niente da fare per Simone Barontini nella semifinale degli 800 metri ai campionati europei di Roma, arrivati alla seconda giornata. Il venticinquenne anconetano delle Fiamme Azzurre ha provato a battersi con coraggio ma non è riuscito a qualificarsi per la finale di domani e quindi non potrà provare a ripetere il settimo posto ottenuto due anni fa a Monaco di Baviera, nella precedente edizione della rassegna continentale di atletica leggera. Barontini, in corsia 6, ha cercato di rimanere agganciato ai primi all’inizio in una gara tattica, poi dominata dall’altro azzurro Catalan Tecuceanu, ma non è mai riuscito a trovare il varco e lo spunto giusto. Ha cercato di non mollare, di tenere duro, ma alla fine si è dovuto accontentare del sesto posto con il tempo di 1’ 47”10, fuori dalla finale. “Sono comunque soddisfatto – le sue parole a caldo – perché è stato quasi un miracolo arrivare a questo appuntamento, visti i problemi fisici che ho avuto begli ultimi tempi. Sono arrivato in semifinale ed è già un buon risultato. Oggi ci ho provato, ed è stato bello gareggiare di fronte ad un grande pubblico. Mi dispiace non aver centrato la finale perché volevo fare un regalo di compleanno a mio padre”.

Tocca a Tamberi

Domani, intanto, sarà la volta di Gianmarco Tamberi, il due volte campione d'Europa, la stella azzurra della competizione, capitano della nazionale e portabandiera, assieme alla schermitrice Arianna Errigo, alle prossime Olimpiadi di Parigi. L'anconetano delle Fiamme Oro, che a Roma è al debutto stagionale sulla strada verso Parigi, ha vinto tutto: Europeo dentro e fuori le mura, così come il Mondiale indoor e outdoor, l'Olimpiade e con doppio diamante in Diamond League. È anche l'unico specialista ad aver vinto due volte il campionato europeo estivo, nel 2016 ad Amsterdam e nel 2022 a Monaco di Baviera.

A Roma, tra gli avversari più significativi, Jan Stefela (Repubblica Ceca) e Oleh Doroshchuk (Ucraina), il tedesco campione europeo 2018 Przybylko, il belga due volte bronzo europeo indoor Carmoy, l'olandese che ha vinto l'Europeo indoor di Istanbul un anno fa, Amels “Esordire qui porta tanta pressione, ma io amo la pressione - ha detto Gimbo mei giorni scorsi -. Quando gareggio voglio sempre vincere, ma questa stagione il ‘focus’ è tutto su Parigi: a Roma l’obiettivo è la performance, è saltare il più in alto possibile. Non ho gareggiato il 28 maggio a Ostrava perché volevo avere sensazioni più positive: maggio è stato un mese molto complicato, in cui ho avuto problemi a un ginocchio e sono stato in grande difficoltà sul piano mentale. Ora è il momento giusto per iniziare: vero che il contesto è molto importante, ma quando le cose si fanno complicate inizio a divertirmi Poi, da buon capitano, ha anche caricato a mille la squadra azzurra: “È un gruppo fantastico, sono molto orgoglioso di esserne il capitano, è un momento splendido per tutta l’Italia dell’atletica. Nel 2011 quando entrai in Nazionale il clima era molto diverso, ognuno guardava a se stesso: oggi abbiamo invece uno dei migliori team se non il miglior team d’Europa. Non tolgo pressione ai miei compagni di squadra, anzi, la voglio mettere: ragazzi, dovrete esprimervi a livelli massimi, non accontentarvi di una prestazione media”. Gimbo gareggerà stamattina, dalle 10,35, alla ricerca del pass per la finale di martedì sera, quando cercherà di aggiungere un nuovo alloro alla sua fornitissima bacheca.