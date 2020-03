Fifa e coronavirus, Infantino: «Non posso escludere che gli Europei di calcio siano a rischio»

«Un rinvio? Non posso escludere nulla, non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo esaminare con attenzione la situazione». Lo dice il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in merito a un possibile rinvio dei prossimi campionati europei di calcio in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020 a causa del coronavirus . «Spero non si vada nella direzione dell'annullamento delle competizioni, emettere un divieto generale sarebbe difficile visto che la situazione è diversa in ogni Paese -aggiunge il numero uno del calcio mondiale ai microfoni di Sky Sports Uk-. In ogni caso, la salute delle persone è più importante di una partita di calcio. Dobbiamo restare vigili, sperando che l'epidemia non si espanda».