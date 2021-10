Europa League, Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

In campionato volano e anche tanto, in Europa League un po' meno, molto meno. Se in Serie A il Napoli di Luciano Spalletti guarda tutti dall'alto, con 24 punti totalizzati in otto gare, nel girone C la sola partita contro il Leicester ha fruttato un punticino ai partenopei, e stiamo per arrivare alla terza giornata. E il prossimo avversario, al Diego Armando Maradona, sarà il Legia Varsavia che invece è l'unica squadra a bottino pieno. Quali siano le mosse (e le idee) del tecnico toscano non si sa, ma dalle probabili formazioni sembrerebbe che ci tiene sì, ma il tanto giusto.

Napoli, Spalletti: «La Roma? Ora penso solo al Legia Varsavia». Koulibaly: «Non ho dormito due notti dopo gli insulti di Firenze»

Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 1. Meret; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 5. Juan Jesus; 4. Demme, 8. Fabian, 7. Elmas; 11. Lozano, 14. Mertens. 24. Insigne. All. Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): 31 Miszta; 55 Jedrzejczyk, 4 Wieteska, 17 Nawrocki; 6 Johansson, 99 Slisz, 14 Kharatin, 8 Martins, 25 Mladenovic; 27 Josue; 11 Emreli. All. Michniewicz

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La gara del Diego Armando Maradona di giovedì 21 ottobre alle 21 sarà disponibile anche su Dazn e SkyGo.

