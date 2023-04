Eurolega, botte da orbi in Real Madrid-Partizan: coinvolto l'ex Milano e Bologna Kevin Punter

MADRID- Botte da orbi, pugni e calci. Tutto quello che non dovrebbe mai accadere in una partita. E' successo invece, ai massimi livelli, nella sfida di Eurolega di basket tra Real Madrid e Partizan Belgrado. I madrileni stavano perdendo 80-95, potenziale 2-0 nella serie playoff, quando in seguito ad un brutto fallo del locale Llull ai danni dell'americano Punter (ex Bologna e Milano) si è scatenato il putiferio. Su tutte le furie i serbi che si sono scagliati immediatamente contro i dirimpettai. Panchine liberte, giocatori a terra e ufficiali di gara che hanno deciso di annullare la fine del match quando mancavano, precisamente 1 minuto e 40 secondi alla sirena.

Real Madrid-Partizan: una roba vergognosa, nata da una porcheria di Llull, proseguita con cazzotti, placcaggi, e altre cose orribili.#EurolegaTipo pic.twitter.com/ITEb2uigta April 27, 2023

Il comunicato dell'Eurolega

La vittoria è stata poi assegnata al Partizan Belgrado attraverso il comunicato emesso dall'Eurolega: "La gara è considerata ufficialmente terminata con il punteggio registrato al momento dell’interruzione, 80-95 a favore del Partizan, che ora conduce la serie 2-0. Euroleague Basketball ha deferito i fatti accaduti al Giudice Disciplinare Indipendente dell’Eurolega, che emetterà una decisione sugli incidenti in campo in conformità alle procedure stabilite, entro le successive 24 ore. Euroleague Basketball condanna fermamente gli eventi verificatisi al termine della partita. Tali episodi non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna". Gara 3 è in programma martedì a Belgrado. Il clima si preannuncia già rovente.