Euro 2024, l'Ucraina accorcia le distanze (2-1): doppietta di uno scatenato Frattesi e poi Yarmolenko

MILANO- Pochi calcoli a disposizione. L'Italia di Luciano Spalletti (un passato anche nell'Ancona nella stagione sportiva 2001-2002) non può permettersi ulteriori passi falsi sulla strada verso Euro 2024. Dopo il pareggio di sabato in casa della Macedonia, gli Azzurri sono quasi obbligati a cercare il bottino pieno stasera (ore 20.45) a San Siro contro l'Ucraina al momento seconda nel gruppo C a sei punti in meno rispetto alla capolista Inghilterra. L'Italia, terza, è ferma a quota quattro punti ma ha due gare in meno rispetto agli inglesi e una in meno dell'Ucraina stessa. Il match sarà visibile in esclusiva su Rai Uno (e su Raiplay).

